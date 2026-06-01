Animaux et symboles, Chapelle Foujita, Reims

Animaux et symboles 6 et 7 juin Chapelle Foujita Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez, en famille, découvrir la symbolique des animaux que Foujita a représentés dans les fresques de la Chapelle.

En libre accès.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 0326353600 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita Le peintre dorigine japonaise Tsugouharu Foujita sest converti en 1959 à la religion catholique, à la suite dune expérience mystique vécue à la basilique Saint-Rémi de Reims. Prenant à cette occasion le prénom de Léonard, il a exprimé le désir de décorer cette chapelle. Celle-ci, édifiée en 1966 sur un terrain offert par René Lalou, directeur de la maison de champagne Mumm, est dessinée dans un style dinspiration romane. La décoration est entièrement conçue par Foujita, qui a fourni les dessins et maquettes des vitraux et des sculptures. L’intérieur est orné de fresques réalisées directement par lartiste et utilisant la technique traditionnelle “a fresco”. La chapelle Notre-Dame-de-la-Paix est consacrée le 1er octobre 1966. Léonard Foujita et son épouse Kimiyo y sont inhumés. En bus : ligne 7- arrêt Foujita. En tram : lignes A et B – arrêt Schneiter.

Venez, en famille, découvrir la symbolique des animaux que Foujita a représentés dans les fresques de la Chapelle.

© Léonard Tsuguharu Foujita, Dieu et l’Agneau mystique entourés du tétramorphe (détail) © Ville de Reims, 2026 (Photo Corentin Le Goff)