Découverte guidée d’un jardin labellisé Jardin remarquable, Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter, Reims

Découverte guidée d’un jardin labellisé Jardin remarquable 6 et 7 juin Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites guidées du jardin, par les concepteurs de l’exposition florale « Péchés en Pétales ».

Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter 48 Boulevard Louis Roederer 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 77 72 08 Séparé en 1841 du parc de la Patte d’Oie par le percement du futur boulevard Roederer, ce jardin abrita successivement le jardin école de la Société d’Horticulture et un parc zoologique dans les années 50. Le paysagiste rémois Édouard Redont réalisa la cascade et la pièce d’eau en 1895 et Jean-Claude-Nicolas Forestier créa une roseraie en 1924. Le jardin fut réaménagé en 1982 en deux parties « à la Française » et « à l’Anglaise ». Il abrite un pavillon néoclassique, siège de la Société d’Horticulture. On y trouve de nombreux arbres et arbustes de collection dont un exemplaire centenaire de « Fau de Verzy ». Accessibilité: Gare centre SNCF; Bus; Tramway; Parkings proches

Visites guidées du jardin, par les concepteurs de l’exposition florale « Péchés en Pétales ».

©Johann Thiry