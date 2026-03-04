Promenade dans les jardins de la Maison Ruinart, Jardin de la Maison de Champagne Ruinart, Reims

Promenade dans les jardins de la Maison Ruinart 6 et 7 juin Jardin de la Maison de Champagne Ruinart Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La Maison Ruinart fait découvrir son parc artistique au 4 rue des Crayères à Reims.

En 2024, la Maison révèle sa métamorphose en faisant naître un pavillon contemporain en pierre de taille et en verre, conçu par l’architecte Sou Fujimoto. Entouré d’un jardin pensé par l’artiste paysagiste Christophe Gautrand, l’expérience ouvre un dialogue entre les bâtiments historiques et la modernité du nouveau pavillon, mais aussi entre le monde souterrain des crayères, relevant du bien inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO, et la luminosité des façades de pierre calcaire. Ce parc arboré de 7 000 m2, dont 5 000 m2 d’espace boisé classé, accessible librement, propice à la biodiversité locale, propose aux visiteurs une véritable immersion sensorielle. Lors de cette visite guidée, la Maison Ruinart invite à découvrir ce jardin où dialoguent nature, patrimoine et savoir-faire.

Attention : cette visite ne comprend pas de visite des caves.

Jardin de la Maison de Champagne Ruinart 4 rue des crayères 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est

©Raul Cabrera