Créatures fantasques et fantastiques, Chapelle Foujita, Reims
Créatures fantasques et fantastiques, Chapelle Foujita, Reims dimanche 7 juin 2026.
Créatures fantasques et fantastiques Dimanche 7 juin, 14h30 Chapelle Foujita Marne
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Après une « chasse aux monstres » dans le jardin de la Chapelle, venez créer votre animal hybride en volume.
Par Marie-Josée Solivellas, artiste du Collectif Eutectic.
A partir de 6 ans.
Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 0326353600 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 35 36 00 »}] Le peintre dorigine japonaise Tsugouharu Foujita sest converti en 1959 à la religion catholique, à la suite dune expérience mystique vécue à la basilique Saint-Rémi de Reims. Prenant à cette occasion le prénom de Léonard, il a exprimé le désir de décorer cette chapelle. Celle-ci, édifiée en 1966 sur un terrain offert par René Lalou, directeur de la maison de champagne Mumm, est dessinée dans un style dinspiration romane. La décoration est entièrement conçue par Foujita, qui a fourni les dessins et maquettes des vitraux et des sculptures. L’intérieur est orné de fresques réalisées directement par lartiste et utilisant la technique traditionnelle “a fresco”. La chapelle Notre-Dame-de-la-Paix est consacrée le 1er octobre 1966. Léonard Foujita et son épouse Kimiyo y sont inhumés. En bus : ligne 7- arrêt Foujita. En tram : lignes A et B – arrêt Schneiter.
Après une « chasse aux monstres » dans le jardin de la Chapelle, venez créer votre animal hybride en volume.
© Léonard Tsuguharu FOUJITA, Le Zodiaque détail de la porte de la sacristie
© Ville de Reims, 2026 (Photo Corentin Le Goff)
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