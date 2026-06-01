Créatures fantasques et fantastiques, Chapelle Foujita, Reims

Créatures fantasques et fantastiques Dimanche 7 juin, 14h30 Chapelle Foujita Marne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Après une « chasse aux monstres » dans le jardin de la Chapelle, venez créer votre animal hybride en volume.

Par Marie-Josée Solivellas, artiste du Collectif Eutectic.

A partir de 6 ans.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 0326353600 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 35 36 00 »}] Le peintre dorigine japonaise Tsugouharu Foujita sest converti en 1959 à la religion catholique, à la suite dune expérience mystique vécue à la basilique Saint-Rémi de Reims. Prenant à cette occasion le prénom de Léonard, il a exprimé le désir de décorer cette chapelle. Celle-ci, édifiée en 1966 sur un terrain offert par René Lalou, directeur de la maison de champagne Mumm, est dessinée dans un style dinspiration romane. La décoration est entièrement conçue par Foujita, qui a fourni les dessins et maquettes des vitraux et des sculptures. L’intérieur est orné de fresques réalisées directement par lartiste et utilisant la technique traditionnelle “a fresco”. La chapelle Notre-Dame-de-la-Paix est consacrée le 1er octobre 1966. Léonard Foujita et son épouse Kimiyo y sont inhumés. En bus : ligne 7- arrêt Foujita. En tram : lignes A et B – arrêt Schneiter.

Après une « chasse aux monstres » dans le jardin de la Chapelle, venez créer votre animal hybride en volume.

© Léonard Tsuguharu FOUJITA, Le Zodiaque détail de la porte de la sacristie

© Ville de Reims, 2026 (Photo Corentin Le Goff)