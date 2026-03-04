12e Festival du Film Citoyen (18 – 29 mars), Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

12e Festival du Film Citoyen (18 – 29 mars) Mercredi 18 mars, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Tarif unique 4 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T22:00:00+01:00

12e Festival du Film Citoyen

DU 18 AU 29 MARS 2026

Le Fresnoy – Studio national et le collectif 3CiT, avec le soutien de De la suite dans les images et la participation de la Maison des Associations de Tourcoing, présentent la 12e édition du Festival du Film Citoyen : projections, rencontres et débats autour de films documentaires ou de fiction sur des sujets qui nous concernent toutes et tous, spectateur·rices et citoyen·nes.

Tarif unique 4€ pour toutes les séances (3€ -14ans).

Des temps de convivialité, assurés par les associations membres du collectif de programmation et le restaurant du Fresnoy Le Plateau, seront proposés après certaines des séances.

Les films sont disponibles en séances scolaires ou de groupes.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

12e édition du Festival du Film Citoyen : projections, rencontres et débats autour de films sur des sujets qui nous concernent toutes et tous, spectateur·rices et citoyen·nes. Cinéma Festival

DR