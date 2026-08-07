12ème Festival BD de Sainte-Livrade-sur-Lot 2026 Médiathèque La Ribambulle Sainte-Livrade-sur-Lot

Informations pratiques

Sainte-Livrade-sur-Lot

12ème Festival BD de Sainte-Livrade-sur-Lot 2026

Médiathèque La Ribambulle 4 Rue Eulalie Bonnal Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Créé en 2015, le Festival de Sainte-Livrade-sur-Lot propose chaque septembre une vingtaine d’auteurs en dédicace, des expos et des animations. Présence d’Aimée de Jongh (exposition, projection-discussion de Sa majesté des mouches, deux concerts dessinés) avec en plus un atelier sériegraphie.

Créé en 2015, le Festival de Sainte-Livrade-sur-Lot propose chaque septembre une vingtaine d’auteurs en dédicace, des expositions et des animations gratuites. Cette édition met à l’honneur Aimée de Jongh avec une exposition, une projection-discussion autour de Sa majesté des mouches et deux concerts dessinés, ainsi qu’un atelier de sérigraphie. .

Médiathèque La Ribambulle 4 Rue Eulalie Bonnal Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 26 74 festivalbd@ville-ste-livrade47.fr

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English : 12ème Festival BD de Sainte-Livrade-sur-Lot 2026

Founded in 2015, the Sainte-Livrade-sur-Lot Festival features about twenty authors signing books, exhibitions, and activities every September. Aimée de Jongh will be in attendance (exhibition, screening and discussion of *His Majesty the Fly*, two illustrated concerts), along with a screen printing workshop.

L’événement 12ème Festival BD de Sainte-Livrade-sur-Lot 2026 Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée du Lot et Garonne