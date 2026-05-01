12ème festival musical itinérant les nuits rebelles Chille
12ème festival musical itinérant les nuits rebelles Chille dimanche 31 mai 2026.
Chille
12ème festival musical itinérant les nuits rebelles
Chille Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 18:00:00
fin : 2026-05-31 22:00:00
Date(s) :
2026-05-31
18h30 Aphrodite 20h Arthur Fu Bandini .
Chille 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : 12ème festival musical itinérant les nuits rebelles
L’événement 12ème festival musical itinérant les nuits rebelles Chille a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION