Chille

12ème festival musical itinérant les nuits rebelles

Chille Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

19h30 Celtitrad 21h Emma Politi .

Chille 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 12ème festival musical itinérant les nuits rebelles

L’événement 12ème festival musical itinérant les nuits rebelles Chille a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION