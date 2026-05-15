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12ème festival musical itinérant les nuits rebelles Chille

12ème festival musical itinérant les nuits rebelles Chille samedi 20 juin 2026.

Ville : 39570 Chille

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chille

12ème festival musical itinérant les nuits rebelles

Chille Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

19h30 Celtitrad 21h Emma Politi   .

Chille 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : 12ème festival musical itinérant les nuits rebelles

L’événement 12ème festival musical itinérant les nuits rebelles Chille a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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