12ème Marche Populaire Internationale Dannemarie
12ème Marche Populaire Internationale Dannemarie samedi 23 mai 2026.
Dannemarie
12ème Marche Populaire Internationale
rue du Stade Dannemarie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-23 07:00:00
fin : 2026-05-24 14:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
10 km et 5 km, sans difficultés particulières. Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.
2 parcours seront proposés, un de 10 km et un de 5 km se déroulant principalement sur les chemins de champ en dans le village.
Départs à la salle polyvalente, rue du stade ; restauration possible à la salle et au 2ème contrôle. Au menu, un rougail saucisses est proposé en plus des grillades il est vivement recommandé de réserver au numéro de téléphone indiqué. .
rue du Stade Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 49 15 90 ohdannemarie@gmail.com
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English :
10 km and 5 km, with no particular difficulties. Open to all; children under 10 must be accompanied.
L’événement 12ème Marche Populaire Internationale Dannemarie a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sundgau
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