Dannemarie

12ème Marche Populaire Internationale

rue du Stade Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23 07:00:00

fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

10 km et 5 km, sans difficultés particulières. Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

2 parcours seront proposés, un de 10 km et un de 5 km se déroulant principalement sur les chemins de champ en dans le village.

Départs à la salle polyvalente, rue du stade ; restauration possible à la salle et au 2ème contrôle. Au menu, un rougail saucisses est proposé en plus des grillades il est vivement recommandé de réserver au numéro de téléphone indiqué. .

rue du Stade Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 49 15 90 ohdannemarie@gmail.com

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English :

10 km and 5 km, with no particular difficulties. Open to all; children under 10 must be accompanied.

L’événement 12ème Marche Populaire Internationale Dannemarie a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sundgau