Saint-Martin-d’Août

12ème Rando

Salle des Fêtes Saint-Martin-d’Août Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La 12ème édition de la Rando de Saint Martin d’Août propose 4 parcours pédestres de 5, 9, 14,5 et 21 km. Café/thé au départ et cassecroûte à l’arrivée.

Initialement prévu le dimanche 28 juin, reportée pour cause de canicule au dimanche 4 octobre 2026.

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Salle des Fêtes Saint-Martin-d’Août 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes saintmartinanimation@gmail.com

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English :

The 12th edition of the Saint Martin d’Août Hike offers four hiking trails of 5, 9, 14.5, and 21 km. Coffee and tea will be served at the start, and a light snack will be provided at the finish.

Originally scheduled for Sunday, June 28, the event was postponed due to a heat wave to Sunday, October 4, 2026.

L’événement 12ème Rando Saint-Martin-d’Août a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche