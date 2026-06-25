12ème Rando Saint-Martin-d’Août
12ème Rando Saint-Martin-d’Août dimanche 4 octobre 2026.
Saint-Martin-d’Août
12ème Rando
Salle des Fêtes Saint-Martin-d’Août Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
La 12ème édition de la Rando de Saint Martin d’Août propose 4 parcours pédestres de 5, 9, 14,5 et 21 km. Café/thé au départ et cassecroûte à l’arrivée.
Initialement prévu le dimanche 28 juin, reportée pour cause de canicule au dimanche 4 octobre 2026.
.
Salle des Fêtes Saint-Martin-d’Août 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes saintmartinanimation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 12th edition of the Saint Martin d’Août Hike offers four hiking trails of 5, 9, 14.5, and 21 km. Coffee and tea will be served at the start, and a light snack will be provided at the finish.
Originally scheduled for Sunday, June 28, the event was postponed due to a heat wave to Sunday, October 4, 2026.
L’événement 12ème Rando Saint-Martin-d’Août a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Saint-Martin-d'Août (Drôme)
- 8èmes Rencontres d’histoires d’Histoire Saint-Martin-d’Août 21 novembre 2026