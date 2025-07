12ème Salon d’Art Actuel Site de la Chapellerie Chazelles-sur-Lyon

Site de la Chapellerie 31 rue Martouret Chazelles-sur-Lyon Loire

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

Une vingtaine d’artistes ont été sélectionnés pour ce bel évènement. La salle de la Foule et la salle d’exposition du Musée du Chapeau vont servir d’écrin pour les œuvres d’art.

Site de la Chapellerie 31 rue Martouret Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 65 62 29 ly.thonnerieux@gmail.com

English :

Some twenty artists have been selected for this beautiful event. The Salle de la Foule and the Musée du Chapeau showroom will serve as a showcase for the works of art.

German :

Etwa zwanzig Künstler wurden für dieses schöne Ereignis ausgewählt. Der Salle de la Foule und der Ausstellungsraum des Musée du Chapeau werden als Schauplatz für die Kunstwerke dienen.

Italiano :

Per questo emozionante evento sono stati selezionati circa venti artisti. La Salle de la Foule e la sala espositiva del Musée du Chapeau fungeranno da vetrina per le opere d’arte.

Espanol :

Una veintena de artistas han sido seleccionados para este apasionante acontecimiento. La Salle de la Foule y la sala de exposiciones del Musée du Chapeau servirán de escaparate para las obras de arte.

