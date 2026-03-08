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Exposition Pierre Simon, le chapeau dessiné La Chapellerie Chazelles-sur-Lyon

Exposition Pierre Simon, le chapeau dessiné La Chapellerie Chazelles-sur-Lyon dimanche 13 décembre 2026.

Lieu : La Chapellerie

Adresse : 31 Rue Martouret

Ville : 42140 Chazelles-sur-Lyon

Département : Loire

Début : 2026-12-13T14:00:00

Fin : 2026-03-08T18:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 4 4 4

Chazelles-sur-Lyon

Exposition Pierre Simon, le chapeau dessiné

La Chapellerie 31 Rue Martouret Chazelles-sur-Lyon Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 14:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :
2026-12-13

À travers les affiches conservées par l’Atelier-Musée du Chapeau et les dessins originaux prêtés par la famille de l’artiste, découvrez les œuvres de l’illustrateur de mode Pierre Simon (1907-1999).
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La Chapellerie 31 Rue Martouret Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 94 23 29  contact@museeduchapeau.com

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English :

Discover the works of fashion illustrator Pierre Simon (1907-1999) through posters preserved by the Atelier-Musée du Chapeau and original drawings loaned by the artist?s family.

L’événement Exposition Pierre Simon, le chapeau dessiné Chazelles-sur-Lyon a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Forez Est

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