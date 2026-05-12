12ème vide jardins & vide greniers + Exposition Ruat 1383 Route de la Petite Séoune Beauville
12ème vide jardins & vide greniers + Exposition Ruat 1383 Route de la Petite Séoune Beauville dimanche 17 mai 2026.
Beauville
12ème vide jardins & vide greniers + Exposition
Ruat 1383 Route de la Petite Séoune Salle des fêtes Beauville Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide jardin organisé toute la journée, vente de plants, graines, boutures, arbustes, fleurs, fruits, légumes, meubles, décorations de jardin, outils, livres et revues de jardinage.
Vide jardin organisé toute la journée, vente de plants, graines, boutures, arbustes, fleurs, fruits, légumes, meubles, décorations de jardin, outils, livres et revues de jardinage.
Exposition de photos et peintures. .
Ruat 1383 Route de la Petite Séoune Salle des fêtes Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 40 14 carguessac@gmail.com
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English : 12ème vide jardins & vide greniers + Exposition
All-day garden sale, selling plants, seeds, cuttings, shrubs, flowers, fruit, vegetables, furniture, garden decorations, tools, gardening books and magazines.
L’événement 12ème vide jardins & vide greniers + Exposition Beauville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen