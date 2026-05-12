12ème vide jardins & vide greniers + Exposition Ruat 1383 Route de la Petite Séoune Beauville

Beauville

12ème vide jardins & vide greniers + Exposition

Ruat 1383 Route de la Petite Séoune Salle des fêtes Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide jardin organisé toute la journée, vente de plants, graines, boutures, arbustes, fleurs, fruits, légumes, meubles, décorations de jardin, outils, livres et revues de jardinage.

Vide jardin organisé toute la journée, vente de plants, graines, boutures, arbustes, fleurs, fruits, légumes, meubles, décorations de jardin, outils, livres et revues de jardinage.

Exposition de photos et peintures. .

Ruat 1383 Route de la Petite Séoune Salle des fêtes Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 40 14 carguessac@gmail.com

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English : 12ème vide jardins & vide greniers + Exposition

All-day garden sale, selling plants, seeds, cuttings, shrubs, flowers, fruit, vegetables, furniture, garden decorations, tools, gardening books and magazines.

L’événement 12ème vide jardins & vide greniers + Exposition Beauville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen