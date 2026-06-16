12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026 Emeraude Cinémas Dinard

Dinard

12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les prochaines Rencontres Art et Essai de Bretagne auront lieu du 17 au 19 juin 2026 à Dinard … Comme à chaque édition, de nombreux films en avant-première vous seront présentés.

Cette manifestation cinématographique est organisée Avec le soutien de la Région Bretagne

Du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2026

Emeraude Cinéma Dinard

JEUDI 18 JUIN 2026

– 09h FILM SURPRISE

– 10h45 UN GRAND RACCOURCI Séance en présence de l’équipe du film

Dans un village de centre Bretagne, deux cousins viennent de perdre leur grand-mère. Tandis que le premier organise son départ pour Angers, le second décide,sans expérience, de se lancer dans la dératisation. Non loin d’eux, une créatrice de bijoux et une employée de pompes funèbres s’associent pour gagner l’élection Miss Côte d’Armor. Dans la valse du hasard, leurs quatre destins se superposent, s’enchâssent et finissent par se télescoper.

– 14h30 LE PROCÈS

Après 14 ans, Hein revient dans son village insulaire, mais la communauté ne le reconnaît pas et exige un procès pour prouver son identité.

– 16h45 SALVATION

Après une période de violence marquée par le terrorisme régional, le cheikh Ferit de la tribu Hazeran est confronté au retour de la tribu Beziki, qui reprend ses anciennes terres. Ferit et son frère Mesut ont des avis divergents sur la manière de gérer le conflit.

– 21H SI TU PENSES BIEN

A Dubaï, Gil rencontre Jacques. Leur coup de foudre débouche sur un mariage précipité qui révèle vite une fracture profonde Gil ne partage pas la foi dévorante de son mari. Jacques tente de la soumettre à sa vision du monde avec un mantra aux allures de menace.

Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée. Tarifs habituels .

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme