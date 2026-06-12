12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026 Emeraude Cinémas Dinard

Dinard

12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les prochaines Rencontres Art et Essai de Bretagne auront lieu du 17 au 19 juin 2026 à Dinard … Comme à chaque édition, de nombreux films en avant-première vous seront présentés.

Cette manifestation cinématographique est organisée Avec le soutien de la Région Bretagne

Du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2026

Emeraude Cinéma Dinard

MERCREDI 17 JUIN 2026

– 10h FJORD

Deux familles vivent dans un petit village norvégien. L’une est roumaine, l’autre suédo-norvégienne. Leurs enfants, d’âge similaire, fréquentent la même école, et les familles se rapprochent. Cependant, leur relation apparemment harmonieuse commence à s’effilocher au fur et à mesure qu’apparaissent des perspectives culturelles différentes sur la vie de famille, l’éducation et les valeurs sociétales.

– 14h30 CHICAS TRISTES

La Maestra et Paula, deux amies inséparables, sont les meilleures nageuses de leur équipe. Jusqu’à ce qu’un terrible incident, survenu au cours d’une soirée, les oblige à choisir entre garder le silence et prendre la parole, quitte à mettre leur amitié à rude épreuve…

– 16h30 GARANCE

Garance est une jeune actrice sans être une vedette. Elle gère et assure tout de son mieux, vaillante, joyeuse, soldate, et elle trouve dans l’alcool un carburant, un réconfort, inconditionnel. Garance change de vie et commence alors un parcours de huit ans de déménagements, de travail, de rencontres, de fêtes et d’angoisses, de joies et de coups durs… Une révolution intime, amicale et sexuelle, Mais elle consomme, toujours plus. Jusqu’à la potentialité de la mort..

– 21h LA DERNIERE SEANCE

En 2010, dans l’Inde rurale, Samay, 9 ans, découvre le cinéma et en tombe éperdument amoureux. Grâce à son amitié secrète avec le projectionniste du village, il vit sa passion depuis la cabine de projection, alors que la fin de l’ère du 35 mm menace de faire disparaître la magie qui les unit. .

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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English :

L’événement 12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme