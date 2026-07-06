Animation badminton COSEC Dinard
lundi 27 juillet 2026 · COSEC · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Animation badminton
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Animation organisée par le CCAS.
Venez découvrir le badminton à travers une animation conviviale et dynamique.
A partir de 6 ans.
Places limitées.
Rendez-vous dans au COSEC.
Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées .
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation badminton Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Événement Émeraude Cinéma Backrooms Émeraude Cinéma Dinard 6 juillet 2026
- Exposition et stand de la SNSM Place Jules Boutin Dinard 7 juillet 2026
- Exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Palais des Arts et du Festival Dinard 7 juillet 2026
- Visite guidée English Touch Dinard 7 juillet 2026
- Visite guidée De l’auberge au Palace-Hôtel Dinard 7 juillet 2026