Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon en binôme Promenade des Alliés Dinard

Informations pratiques

Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon en binôme

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:15:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Animation aquathlon sur la Plage de l’Ecluse :

Individuel 800 m nage + 5 km course

> Lundi 13 juillet et mardi 11 août

Binôme 1,5 km de nage+ 8 km course

> Lundi 27 juillet et mercredi 26 août

Réservé au plus de 16 ans.

Départ 19 h 15

Plage de l’Écluse

Inscription au au bureau des animations de la plage de l’Ecluse.

Renseignements 07 82 70 67 12

Tarif 3 € .

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon en binôme Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme