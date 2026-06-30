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AGENDA · Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon individuel Promenade des Alliés Dinard

lundi 13 juillet 2026 · Promenade des Alliés · Dinard

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Lieu
Promenade des Alliés
Adresse
Plage de l'Écluse
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon individuel

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:15:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

C’est l’été ! Le service des Sports organise de nombreuses animations sur la plage.

Natation en mer sur 800 m + 5 km de course à pied.

Réservé aux personnes de 16 ans ou plus.

Tarif 3 €   .

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03 

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English :

L’événement Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon individuel Dinard a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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