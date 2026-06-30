Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon individuel Promenade des Alliés Dinard
lundi 13 juillet 2026 · Promenade des Alliés · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon individuel
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:15:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
C’est l’été ! Le service des Sports organise de nombreuses animations sur la plage.
Natation en mer sur 800 m + 5 km de course à pied.
Réservé aux personnes de 16 ans ou plus.
Tarif 3 € .
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03
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English :
L’événement Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon individuel Dinard a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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