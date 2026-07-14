ANNULÉ Le Choeur de Dinard Concert d’été Place du Général de Gaulle Dinard

Informations pratiques

Dinard

ANNULÉ Le Choeur de Dinard Concert d’été

Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

CE CONCERT A ÉTÉ ANNULÉ ET SERA REPORTÉ A UNE DATE ULTÉRIEURE.

Cet été, à l’église Notre-Dame de Dinard, le Chœur de Dinard interprétera deux Gloria celui de Francis Poulenc créé en 1961 et celui du Britannique John Rutter composé en 1974.

Résolument modernes, dynamiques et joyeuses, ces deux œuvres sacrées, qui peuvent surprendre par leurs sonorités et leurs rythmes sont aujourd’hui des incontournables de la musique chorale.

Pour conclure la représentation, les choristes chanteront le Benedictus composé en 1999 par Sir Karl Jenkins pour The Armed Man œuvre de paix et d’espoir dont le thème et le poignant solo de violoncelle ne pourront manquer de toucher le public.

Billetterie:

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme et dans les espaces d’accueil de Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux

– En ligne sur billetterie.dinardemeraudetourisme.com .

Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement ANNULÉ Le Choeur de Dinard Concert d’été Dinard a été mis à jour le 2026-07-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme