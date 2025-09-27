Visite guidée Le cimetière de Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

En arpentant les allées du cimetière de Dinard, un guide conférencier partage avec vous la mémoire des lieux et des personnages illustres qui y reposent. Des résistants et résistantes au fascisme, aux architectes René Aillerie ou Albert Caquot, en passant par les tombes des victimes de naufrages, c’est toute l’histoire locale qui se révèle à vous, mais aussi un peu de l’Histoire mondiale.

Durée 1h30

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* 5 €

– gratuit moins de 7 ans

*Tarif réduit Résident de Dinard (sur présentation d’un justificatif de domicile en cours de validité), Jeune (Étudiant, enfant de 7 à 25 ans), Solidarité (Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, personne en situation de handicap). Gratuit pour les guides conférenciers (pour les visites incontournables et thématiques).

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Les points de départ sont transmis par l’Office de Tourisme, à l’achat des billets.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée Le cimetière de Dinard Dinard a été mis à jour le 2026-03-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme