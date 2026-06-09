Soirées d’été Grand Hôtel Barrière Grand Hôtel Barrière Dinard

Dinard

Soirées d’été Grand Hôtel Barrière

Grand Hôtel Barrière 46 Avenue George V Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La terrasse du Grand Hôtel Dinard se métamorphose et vous invite à vivre l’expérience Maison Béryl. Tous les vendredis de l’été, de 16h à 21h, laissez-vous porter par une programmation musicale électro-chic et solaire, spécialement curatée pour accompagner les plus beaux couchers de soleil de la Côte d’Émeraude.

Une ambiance modernisée, une vue toujours aussi iconique. Oubliez le classique afterwork place à une immersion festive où les rythmes des DJ sets rencontrent le clapotis des vagues. C’est le nouveau point de ralliement des épicuriens et des locaux en quête d’une atmosphère à la fois décontractée et raffinée.

Saveurs et Mixologie. Pour parfaire ce moment, découvrez une carte de cocktails signatures audacieux et une sélection de tapas gourmands, créés pour être partagés face au large.

Que vous veniez pour décompresser après le travail ou pour lancer votre soirée du week-end, rejoignez-nous pour célébrer l’art de vivre à la française dans un cadre d’exception .

Grand Hôtel Barrière 46 Avenue George V Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 26 26

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English :

L’événement Soirées d’été Grand Hôtel Barrière Dinard a été mis à jour le 2026-05-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme