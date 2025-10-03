Concert Edouard Leys Trio invite Louise Robard Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Dinard

Concert Edouard Leys Trio invite Louise Robard

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Edouard Leys Trio, c’est une promesse de couleur, de vitesse.

Un geste qui tend, balaie, et colore sur son passage.

Un discours très personnel, sans fioriture.

Une esthétique soyeuse, fraîche, sincère, dans laquelle on peut parfois distinguer les couleurs de ses nombreuses influences telles que Keith Jarret, Bill Evans, Brad Mehldau, sans oublier les harmonies Gospel.

Après un album La Ligne Jaune sorti sur le label Black and Blue et une tournée en trio, Edouard Leys élargit son horizon musical en invitant la chanteuse Louise Robard, dont la présence solaire et la voix précise et chaleureuse ne laissent personne indifférent.

Le quartet revisitera ainsi standards et compositions, laissant une large part à l’improvisation, souvent en conversation avec le public, pour faire de ce concert un moment interactif et réjouissant.

Informations et réservation:

– En ligne musicaliesdemeraude.fr

– Par téléphone 06 19 98 26 19

– Sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 19 98 26 19

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English :

L’événement Concert Edouard Leys Trio invite Louise Robard Dinard a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme