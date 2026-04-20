Evènement Emeraude Cinéma Siegfried Emeraude Cinémas Dinard

Dinard

Evènement Emeraude Cinéma Siegfried

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Ballet filmé au Royal Ballet and Opera et diffusé dans les conditions du direct.

Élevé par un nain sournois et ignorant ses véritables origines, un jeune homme se lance dans un voyage épique. Il se retrouve bientôt face à face avec une épée brisée, un dragon redoutable qui garde un anneau maudit et une Walkyrie plongée, à la suite d’un sort, dans un sommeil profond…

Des moments de pure beauté et de bravoure illuminent le troisième chapitre du cycle de l’Anneau de Wagner, sous l’œil inspiré de Barrie Kosky, après ses spectaculaires L’Or du Rhin (2023) et La Walkyrie (2025). Andreas Schager, dans ses débuts très attendus au Royal Opera, tient le rôle vedette du héros principal de Siegfried, aux côtés de Christopher Maltman, dans le rôle de l’imposant Voyageur, ainsi que de Peter Hoare, le perfide Mime, et Elisabet Strid, la rayonnante Brünnhilde. Le chef d’orchestre Antonio Pappano met en lumière les tensions latentes et le mysticisme éthéré de la musique dynamique de Wagner.

De KOSKY Barrie .

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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L’événement Evènement Emeraude Cinéma Siegfried Dinard a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme