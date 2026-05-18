Exposition Galerie Winston Marine(s) Galerie Winston Dinard

Dinard

Exposition Galerie Winston Marine(s)

Galerie Winston 20 rue Winston Churchill Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L a Galerie Winston Dinard est heureuse d’accueillir l’exposition d’Ewan LEBOURDAIS, peintre officiel de la marine, du 23 mai au 14 juin 2026

Vernissage samedi 23 mai à partir de 18h.

Séance de dédicace de son dernier ouvrage Marine(s) organisée à la galerie de 11h à 12h30.

Une exposition labellisée 400 ans de la Marine Nationale. .

Galerie Winston 20 rue Winston Churchill Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 28 65

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English :

L’événement Exposition Galerie Winston Marine(s) Dinard a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme