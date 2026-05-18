Exposition Galerie Winston Marine(s) Galerie Winston Dinard
Exposition Galerie Winston Marine(s) Galerie Winston Dinard samedi 23 mai 2026.
Dinard
Exposition Galerie Winston Marine(s)
Galerie Winston 20 rue Winston Churchill Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L a Galerie Winston Dinard est heureuse d’accueillir l’exposition d’Ewan LEBOURDAIS, peintre officiel de la marine, du 23 mai au 14 juin 2026
Vernissage samedi 23 mai à partir de 18h.
Séance de dédicace de son dernier ouvrage Marine(s) organisée à la galerie de 11h à 12h30.
Une exposition labellisée 400 ans de la Marine Nationale. .
Galerie Winston 20 rue Winston Churchill Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 28 65
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English :
L’événement Exposition Galerie Winston Marine(s) Dinard a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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