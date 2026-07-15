Inauguration du stade Paul Audrin Match de Gala Stade Paul Audrin Dinard

Informations pratiques

Dinard

Inauguration du stade Paul Audrin Match de Gala

Stade Paul Audrin Rue de Starnberg Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

À 16 h 30, un match de gala gratuit opposera le Stade Rennais History Club aux vétérans du Football Club Dinardais, en format 8 contre 8. Sur le terrain, le Stade Rennais History Club pourra notamment compter sur la présence de Benoît Costil, Jonathan Pitroipa et Gaël Danic.

À l’issue de la rencontre, la journée se poursuivra avec l’inauguration du complexe par les autorités, marquée par la coupure du ruban, puis un cocktail / vin d’honneur. .

Stade Paul Audrin Rue de Starnberg Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

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English :

L’événement Inauguration du stade Paul Audrin Match de Gala Dinard a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme