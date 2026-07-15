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Inauguration du stade Paul Audrin Match de Gala Stade Paul Audrin Dinard

samedi 18 juillet 2026 · Stade Paul Audrin · Dinard

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Stade Paul Audrin
Adresse
Rue de Starnberg
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Inauguration du stade Paul Audrin Match de Gala

Stade Paul Audrin Rue de Starnberg Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

À 16 h 30, un match de gala gratuit opposera le Stade Rennais History Club aux vétérans du Football Club Dinardais, en format 8 contre 8. Sur le terrain, le Stade Rennais History Club pourra notamment compter sur la présence de Benoît Costil, Jonathan Pitroipa et Gaël Danic.

À l’issue de la rencontre, la journée se poursuivra avec l’inauguration du complexe par les autorités, marquée par la coupure du ruban, puis un cocktail / vin d’honneur.   .

Stade Paul Audrin Rue de Starnberg Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00 

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English :

L’événement Inauguration du stade Paul Audrin Match de Gala Dinard a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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