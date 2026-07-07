UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dinard

Animation Plage du Prieuré Gymnastique Plage du Prieuré Dinard

jeudi 16 juillet 2026 · Plage du Prieuré · Dinard

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Plage du Prieuré
Adresse
Avenue de la Vicomté
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Animation Plage du Prieuré Gymnastique

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Activité gymnastique gratuite et tout public.

Tous les lundis et vendredis plage de l’Écluse
Tous les jeudis plage du Prieuré

Inscriptions au bureau des animations (plage de l’Écluse) ou directement auprès des organisateurs lorsque l’événement a lieu sur une autre plage.

Renseignements 07 82 70 67 12   .

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Plage du Prieuré Gymnastique Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)