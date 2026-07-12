Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude Plage du Prieuré Dinard

Informations pratiques

Dinard

Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 15:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Marche nordique avec l’athlétique Côte d’Emeraude.

– Les lundis et jeudis de 9 h 45 à 10 h 45

– Les mardis de 14 h à 15 h

RDV plage du Prieuré

Du 20 juillet au 20 août.

Réservation 06 12 43 19 64 .

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 43 19 64

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English :

L’événement Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme