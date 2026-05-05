Les Rencontres du Littoral Inauguration et 1ères rencontres Grand Hôtel Barrière Dinard

Dinard

Les Rencontres du Littoral Inauguration et 1ères rencontres

Grand Hôtel Barrière 46 Avenue George V Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Les 5e Rencontres du Littoral s’ouvrent cette année comme un carrefour essentiel entre la passion maritime et les enjeux de demain.

Ce rendez-vous devenu incontournable, rassemble élus, experts, écrivains et amoureux de la mer pour réfléchir à l’avenir de nos côtes face aux mutations climatiques. Au programme, des débats passionnés et des témoignages forts, portés par des figures engagées comme Olivier Poivre d’Arvor, qui vient y insuffler sa vision d’une diplomatie bleue désormais indispensable.

PROGRAMME DU VENDREDI 22 MAI 2026

– 17H30 DISCOURS DE BIENVENUE INAUGURATION

– 17H45 RENCONTRE MARINE(S)

Ewan Lebourdais nous embarque pour surprendre la Marine autrement, pour l’embellir jusqu’à lui donner une seconde consistance.

Ewan LEBOURDAIS, Photographe, Peintre Officiel de la Marine.

– 18H30 RENCONTRE avec Olivier POIVRE d’ARVOR QUAND L’OCÉAN S’ÉVEILLERA

Dialogue à la frontière de l’essai et du récit, Quand l’Océan s’éveillera est la rencontre passionnée de deux voix éclairées celles de Marina Lévy et d’Olivier Poivre d’Arvor, respectivement Docteure en océanographie et Ambassadeur de France chargé des pôles et de l’Océan.

Le point de départ de ce livre, c’est la frustration face à l’urgence. Celle d’assister, jusque dans les coulisses des conventions scientifiques et internationales où se joue le futur de l’Océan, à la dégradation d’un écosystème vital. Confrontés à de nombreux dénis de réalité, Marina Lévy et Olivier Poivre d’Arvor décident de partir à la rencontre des populations et des chercheurs qui côtoient des

mers devenues menaces.

Du Japon aux États-Unis en passant par l’Afrique du Sud, l’Inde et l’incontournable Chine, les relais souvent désemparés de la parole oubliée de l’Océan disent l’intensification sans précédent

des phénomènes climatiques, de submersion, de pollutions… Ils en comptent aussi les victimes, animales et humaines, présentes et futures. Dans un monde où plus des trois-quarts de la population

vit dans une zone côtière, comment imaginer l’avenir ?

Olivier Poivre d’Arvor et Marina Lévy dressent à quatre mains un

état des lieux sensible de la situation actuelle, et alertent sur les

dangers de l’inaction, qui se font ressentir jusqu’aux abords de plus

en plus menacés de nos côtes françaises. Une enquête passionnante, riche en révélations. Un encouragement aux jeunes générations afin qu’elles renversent la vague pour vivre en harmonie avec

l’Océan.

Olivier Poivre d’Arvor, philosophe de formation, écrivain, auteur, entre autres de Deux étés par an , une fable sur le changement climatique. Diplomate, Ambassadeur pour l’Océan et les pôles,

il est également Président du Musée National de la Marine et de la Corderie Royale de Rochefort et organiseur de la Conférence Océan des Nations Unies pour l’Océan (Nice, juin 2025). .

Grand Hôtel Barrière 46 Avenue George V Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Les Rencontres du Littoral Inauguration et 1ères rencontres Dinard a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme