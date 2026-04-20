Comédie Musicale L’Ours et la Diva Le Balnéum Dinard
Comédie Musicale L’Ours et la Diva Le Balnéum Dinard vendredi 29 mai 2026.
Dinard
Comédie Musicale L’Ours et la Diva
Le Balnéum 3B Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Entre humour, émotion, haine et amour; un spectacle vibrant où les airs de comédie musicale, d’opérette et d’opéra viennent ponctuer une histoire écrite en alexandrins.
Un chef d’orchestre arrogant confrontée à une chanteuse de cabaret femme de ménage. Libre et solaire, elle bouscule son univers rigide. Entre Clash et fascination, leur duel révèle une vérité: La musique n’obéit qu’à l’émotion. Reconnaitront ils le talent de l’autre ?
Comédie musicale écrite et interprétée par Annick de Grom et Benoit Anet.
Mise en scène par Philippe Sohier.
Spectacle programmé au festival Off Avignon 2026.
Réservation en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/maestro-35/evenements/l-ours-et-la-diva-dinard-le-29-mai-2026 .
Le Balnéum 3B Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Comédie Musicale L’Ours et la Diva Dinard a été mis à jour le 2026-04-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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