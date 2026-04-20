Comédie Musicale L’Ours et la Diva Le Balnéum Dinard

Dinard

Comédie Musicale L’Ours et la Diva

Le Balnéum 3B Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Entre humour, émotion, haine et amour; un spectacle vibrant où les airs de comédie musicale, d’opérette et d’opéra viennent ponctuer une histoire écrite en alexandrins.

Un chef d’orchestre arrogant confrontée à une chanteuse de cabaret femme de ménage. Libre et solaire, elle bouscule son univers rigide. Entre Clash et fascination, leur duel révèle une vérité: La musique n’obéit qu’à l’émotion. Reconnaitront ils le talent de l’autre ?

Comédie musicale écrite et interprétée par Annick de Grom et Benoit Anet.

Mise en scène par Philippe Sohier.

Spectacle programmé au festival Off Avignon 2026.

Réservation en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/maestro-35/evenements/l-ours-et-la-diva-dinard-le-29-mai-2026 .

Le Balnéum 3B Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Comédie Musicale L’Ours et la Diva Dinard a été mis à jour le 2026-04-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme