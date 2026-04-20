Evènement Emeraude Cinéma L’affaire Abdallah Emeraude Cinéma Dinard

Dinard

Evènement Emeraude Cinéma L’affaire Abdallah

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:15:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Émeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film L’affaire Abdallah .

En partenariat avec le collectif Attac Saint-Malo/Jersey.

Le militant libanais Georges Abdallah a été incarcéré près de 41 ans en France. Ce résistant communiste pro-palestinien s’est vu affubler de l’étiquette »terroriste ». À tort. Une incroyable fake news et de fortes pressions exercées par les États-Unis sur la France sont à l’origine de cette durée de détention hors-norme. À 74 ans, il a réussi à sortir de prison, debout, ses convictions politiques intactes.

Documentaire de Pierre Carles .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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English :

L’événement Evènement Emeraude Cinéma L’affaire Abdallah Dinard a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme