Exposition de peinture COSEC Dinard

Dinard

Exposition de peinture

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Exposition organisée par l’Association Passe Temps le 30 et 31 mai 2026, de 10h à 18h. .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 71 92 28 18

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English :

L’événement Exposition de peinture Dinard a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme