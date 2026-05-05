Exposition de peinture COSEC Dinard
Exposition de peinture COSEC Dinard samedi 30 mai 2026.
Dinard
Exposition de peinture
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Exposition organisée par l’Association Passe Temps le 30 et 31 mai 2026, de 10h à 18h. .
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 71 92 28 18
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English :
L’événement Exposition de peinture Dinard a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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