Fête mondiale du jeu Parc du Port Breton Dinard

Dinard

Fête mondiale du jeu

Parc du Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Fête du Jeu 26ᵉ édition

Petits et grands, venez célébrer le plaisir de jouer sous toutes ses formes ! Jeux d’adresse, de société, traditionnels, initiations sportives, ateliers créatifs et sensoriels…

Une quinzaine d’animations gratuites pour tous les âges sont au programme, portées par les services de la Ville et les associations locales.

PROGRAMME 2026

– Initiation au tir au l’arc > Dès 7 ans > Association La Flèche d’Émeraude

– Initiation au cirque > Service enfance de la Ville de Dinard

– Initiation au palet et à la boule Bretonne > Club Bouliste et Paletiste de Dinard

– Initiation sur échiquier géant et tournoi jeunes U8 à U16 (Ouvert à tous) > Club d’échec Val de Rance

– Jeux traditionnels bretons en bois > Sémaphore de la Côte d’Émeraude

– Jeux de société > Point info jeunesse de la ville de Dinard

– Jeux en bois et surdimensionnés > Ludothèque LUDIK

– Jeux > UNICEF

– Pâte à bouchons > Atelier de transvasement pour les enfants de moins de 3 ans > LAEP de la Communauté de Communes Côte d’Émeraude

– Parcours vélo avec obstacles > Dinard Cyclotourisme

– Atelier maquillage > Association des Villes Françaises (A.V.F.)

– Activité peinture Le grand Puzzle > La Source Garouste Hermine

– Je chamboule tout > Activité Loisirs Créatifs Ville CCAS de Dinard

– Duel en Duo sur la pelouse (découverte de jeux en duo) > CCAS de Dinard

– Espace Pause Gourmande > Sourires de Gosses

Programme susceptible de connaître des modifications et/ou d’être annulé en cas d’intempérie .

Parc du Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

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English :

L’événement Fête mondiale du jeu Dinard a été mis à jour le 2026-04-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme