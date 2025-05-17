Sortie Kayak mer, Dinard Plage de l’Écluse Dinard
Sortie Kayak mer, Dinard Plage de l’Écluse Dinard samedi 30 mai 2026.
Sortie Kayak mer, Dinard Plage de l’Écluse Dinard Samedi 30 mai, 11h00 2 euros
Sortie Kayak mer, Dinard, 17/05/2025
Sortie kayak en mer comprenant 2 h de navigation, le **samedi** **30 mai de 11h à 17h.**
11h – 17h inclut le temps de chargement et de déchargement des kayaks ainsi que le trajet.
Le lieu du rendez-vous vous sera communiqué par mail quelques jours avant l’animation (Saint-Grégoire ou Dinard – plage de l’Écluse, selon les bateaux à récupérer).
Le paiement se fait en ligne sur votre espace SIUAPS, **2 € par personne.**
Inscription à partir du lundi 24 mars sur le site : [mon espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/login/index.php)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00
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https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/login/index.php
Plage de l’Écluse 48.637113, -2.054876 Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine
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