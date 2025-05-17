Sortie Kayak mer, Dinard Plage de l’Écluse Dinard Samedi 30 mai, 11h00 2 euros

Sortie Kayak mer, Dinard, 17/05/2025

Sortie kayak en mer comprenant 2 h de navigation, le **samedi** **30 mai de 11h à 17h.**

11h – 17h inclut le temps de chargement et de déchargement des kayaks ainsi que le trajet.

Le lieu du rendez-vous vous sera communiqué par mail quelques jours avant l’animation (Saint-Grégoire ou Dinard – plage de l’Écluse, selon les bateaux à récupérer).

Le paiement se fait en ligne sur votre espace SIUAPS, **2 € par personne.**

Inscription à partir du lundi 24 mars sur le site : [mon espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/login/index.php)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00

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https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/login/index.php

Plage de l’Écluse 48.637113, -2.054876 Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine



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