Challenge Ludovic Martin 2026 Parc de Port-Breton Dinard

Dinard

Challenge Ludovic Martin 2026

Parc de Port-Breton 2 Rue de l’Isle Celée Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Le Challenge Ludovic Martin est un événement sportif et convivial dédié à Ludovic Martin, sapeur-pompier volontaire de Dinard et engagé à la Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris (CS Bitche) décédé le 17 novembre 2007 en luttant contre un incendie.

Cette année, le rassemblement s’articulera autour de deux épreuves. Tout d’abord, le Raid Kids proposera trois épreuves réparties en trois catégories d’âges différentes, avec un premier départ à 11 h. Ensuite, place au Raid Challenge Ludovic Martin, dont le départ sera donné à 14 h 00.

INFOS PRATIQUES

Le retrait des dossards s’effectuera de 12 h à 13 h 30 au parc du Port Breton à Dinard.

Une buvette et un espace de restauration seront disponibles sur place.

La remise des récompenses sera suivie d’un vin d’honneur à 16 h 30.

Renseignements et inscription https://nextrun.fr/e/Raid-Challenge-Ludovic-Martin-2026 .

Parc de Port-Breton 2 Rue de l’Isle Celée Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Challenge Ludovic Martin 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-04-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme