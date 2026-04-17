Portes ouvertes à la Fondation Solacroup-Hébert Château Hébert Dinard

Dinard

Portes ouvertes à la Fondation Solacroup-Hébert

Château Hébert 4 Avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Fondation Solacroup Hébert organise sa journée portes ouvertes le samedi 25 avril 2026 de 9h à 18h, au Château Hébert à Dinard. Cet événement vous invite à découvrir les actions et engagements de la Fondation.

Au programme présentation de la Fondation, rencontres avec ses structures (Institut Marie-Thérèse Solacroup, Solémer, Ker Antonia, Notre-Dame du Roc), animations, ateliers, visite du château et restauration sur place.

Créée en 1970 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Solacroup Hébert œuvre à Dinard pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité. .

Château Hébert 4 Avenue du Château Hébert Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 09 76 71

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English :

L’événement Portes ouvertes à la Fondation Solacroup-Hébert Dinard a été mis à jour le 2026-04-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme