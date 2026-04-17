Portes ouvertes à la Fondation Solacroup-Hébert Château Hébert Dinard
Portes ouvertes à la Fondation Solacroup-Hébert Château Hébert Dinard samedi 25 avril 2026.
Dinard
Portes ouvertes à la Fondation Solacroup-Hébert
Château Hébert 4 Avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La Fondation Solacroup Hébert organise sa journée portes ouvertes le samedi 25 avril 2026 de 9h à 18h, au Château Hébert à Dinard. Cet événement vous invite à découvrir les actions et engagements de la Fondation.
Au programme présentation de la Fondation, rencontres avec ses structures (Institut Marie-Thérèse Solacroup, Solémer, Ker Antonia, Notre-Dame du Roc), animations, ateliers, visite du château et restauration sur place.
Créée en 1970 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Solacroup Hébert œuvre à Dinard pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité. .
Château Hébert 4 Avenue du Château Hébert Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 09 76 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes ouvertes à la Fondation Solacroup-Hébert Dinard a été mis à jour le 2026-04-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Balades Culinaires Atelier Retour de Pêche Dinard 17 avril 2026
- Balades Culinaires Atelier Retour de Pêche Dinard 18 avril 2026
- Dédicace Evan Adelinet Thalasso Emeria Dinard 18 avril 2026
- Galerie Agapé Hub Muse-ical Painting show Agapé Hub Dinard 18 avril 2026
- Vide grenier Recycl’emeraude COSEC Dinard 19 avril 2026