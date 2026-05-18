Gala de Danse Coppelia Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Dinard

Gala de Danse Coppelia

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Gala de Danse de l’académie de danse Rosa Bessière de Dinard.

Venez assister à l’événement de fin d’année ! Le 6 juin à 20h et le 7 juin à 15h, sur le thème de COPPELIA, l’académie de Danse Rosa Bessière présente un nouveau spectacle de danse classique haut en couleur !

Samedi 6 juin à 20h00

Dimanche 7 juin à 15h00

Spectacle ouvert à tous.

Réservation recommandée

-En ligne https://www.helloasso.com/associations/academie-de-danse-rosa-bessiere/evenements/coppelia-academie-de-danse-rosa-bessiere

– Par téléphone 06 89 24 49 68 .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 89 24 49 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gala de Danse Coppelia Dinard a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme