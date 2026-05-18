Gala de Danse Coppelia Auditorium Stephan Bouttet Dinard
Gala de Danse Coppelia Auditorium Stephan Bouttet Dinard dimanche 7 juin 2026.
Dinard
Gala de Danse Coppelia
Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Gala de Danse de l’académie de danse Rosa Bessière de Dinard.
Venez assister à l’événement de fin d’année ! Le 6 juin à 20h et le 7 juin à 15h, sur le thème de COPPELIA, l’académie de Danse Rosa Bessière présente un nouveau spectacle de danse classique haut en couleur !
Samedi 6 juin à 20h00
Dimanche 7 juin à 15h00
Spectacle ouvert à tous.
Réservation recommandée
-En ligne https://www.helloasso.com/associations/academie-de-danse-rosa-bessiere/evenements/coppelia-academie-de-danse-rosa-bessiere
– Par téléphone 06 89 24 49 68 .
Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 89 24 49 68
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English :
L’événement Gala de Danse Coppelia Dinard a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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