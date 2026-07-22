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AGENDA · Dinard

Conférence Les grands axes du pontificat de Léon XIV Rue Abbé Langevin Dinard

mardi 28 juillet 2026 · Rue Abbé Langevin · Dinard

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue Abbé Langevin
Adresse
Eglise de Saint-Enogat
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Conférence Les grands axes du pontificat de Léon XIV

Rue Abbé Langevin Eglise de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Le Frère Benoît Vandeputte nous exposera les Grands axes du Pontificat de Léon XIV lors d’une conférence.

Le mardi 28 juillet à 20h30 à l’église de Saint-Énogat.
Ouvert à tous, Gratuit   .

Rue Abbé Langevin Eglise de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 13 32 

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English :

L’événement Conférence Les grands axes du pontificat de Léon XIV Dinard a été mis à jour le 2026-07-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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