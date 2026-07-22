Conférence Les grands axes du pontificat de Léon XIV Rue Abbé Langevin Dinard
mardi 28 juillet 2026 · Rue Abbé Langevin · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Conférence Les grands axes du pontificat de Léon XIV
Rue Abbé Langevin Eglise de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Le Frère Benoît Vandeputte nous exposera les Grands axes du Pontificat de Léon XIV lors d’une conférence.
Le mardi 28 juillet à 20h30 à l’église de Saint-Énogat.
Ouvert à tous, Gratuit .
Rue Abbé Langevin Eglise de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 13 32
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English :
L’événement Conférence Les grands axes du pontificat de Léon XIV Dinard a été mis à jour le 2026-07-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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