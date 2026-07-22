Conférence Les grands axes du pontificat de Léon XIV Rue Abbé Langevin Dinard

Informations pratiques

Dinard

Conférence Les grands axes du pontificat de Léon XIV

Rue Abbé Langevin Eglise de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Le Frère Benoît Vandeputte nous exposera les Grands axes du Pontificat de Léon XIV lors d’une conférence.

Le mardi 28 juillet à 20h30 à l’église de Saint-Énogat.

Ouvert à tous, Gratuit .

Rue Abbé Langevin Eglise de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 13 32

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English :

L’événement Conférence Les grands axes du pontificat de Léon XIV Dinard a été mis à jour le 2026-07-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme