Jardin partagé Rue des Glycines Dinard

Informations pratiques

Dinard

Jardin partagé

Rue des Glycines Jardin partagé Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Animation organisée par le CCAS de Dinard.

Venez découvrir ce lieu éco-citoyen ouvert à tous, petits et grands pour planter, semer et papoter !

Renseignements auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .

Rue des Glycines Jardin partagé Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

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English :

L’événement Jardin partagé Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme