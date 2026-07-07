Animation plage de l’Ecluse Tournoi de Beach Volley Promenade des Alliés Dinard

Informations pratiques

Dinard

Animation plage de l’Ecluse Tournoi de Beach Volley

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 13:45:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Tout l’été, la digue et les plages s’animent

Tournoi de beach volley sur la plage de l’Ecluse.

– Mercredis 8, 15 et 22 Juillet ( plage de l’Écluse),

– Mercredi 5, lundi 10, mercredi 19, jeudi 27 Août (plage de l’Ecluse)

– Vendredi 24 Juillet ( plage de Saint-Enogat)

Inscription au bureau des animations de la Plage de l’Ecluse.

Renseignements 07 82 70 67 12

Tarif 2€ (en espèces uniquement) .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12

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English :

L’événement Animation plage de l’Ecluse Tournoi de Beach Volley Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme