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Don du sang COSEC Dinard

Don du sang COSEC Dinard mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : COSEC

Adresse : 29 rue Gouyon Matignon

Ville : 35800 Dinard

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 09:15:00

Tarif :

Dinard

Don du sang

COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:15:00
fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22

L’établissement Français du Sang organise une collecte de sang qui se déroulera au COSEC à Dinard.

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes pour le prélèvement. Chaque année ce don permet de soigner 1 million de malades, 10 000 dons sont donc nécessaires chaque jour !

Pour donner son sang
Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
Ne pas venir à jeun
Bien s’hydrater
Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don

Prise de rendez-vous en ligne sur le site de l’Etablissement Français du Sang ou au 02 23 22 53 97   .

COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 54 42 22 

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English :

L’événement Don du sang Dinard a été mis à jour le 2026-06-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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