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AGENDA · Dinard

Lecture au jardin partagé Rue des Glycines Dinard

lundi 20 juillet 2026 · Rue des Glycines · Dinard

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue des Glycines
Adresse
Jardin partagé
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Lecture au jardin partagé

Rue des Glycines Jardin partagé Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Animation organisée par le CCAS.

Vous aimez lire, vous avez envie de partager un texte, une poésie qui vous a marqué ou vous souhaitez tout
simplement venir découvrir des ouvrages et écouter des lectures à thème.

Rendez-vous au Jardin Partagé à l’angle de la rue des Glycines et de la rue François Mercier

Renseignements auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées   .

Rue des Glycines Jardin partagé Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99 

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English :

L’événement Lecture au jardin partagé Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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