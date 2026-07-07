Animation plage de l’Ecluse Tournoi de Beach Volley Promenade des Alliés Dinard
mercredi 8 juillet 2026 · Promenade des Alliés · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Animation plage de l’Ecluse Tournoi de Beach Volley
Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:45:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Tout l’été, la digue et les plages s’animent
Tournoi de beach volley sur la plage de l’Ecluse.
– Mercredis 8, 15 et 22 Juillet ( plage de l’Écluse),
– Mercredi 5, lundi 10, mercredi 19, jeudi 27 Août (plage de l’Ecluse)
– Vendredi 24 Juillet ( plage de Saint-Enogat)
Inscription au bureau des animations de la Plage de l’Ecluse.
Renseignements 07 82 70 67 12
Tarif 2€ (en espèces uniquement) .
Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation plage de l’Ecluse Tournoi de Beach Volley Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Initiation golf avec le CCAS Maison des jeunes le SPOT Dinard 7 juillet 2026
- Visite guidée De l’auberge au Palace-Hôtel Dinard 7 juillet 2026
- Visite guidée Saint-Enogat Terre d’artistes Office de Tourisme Dinard 8 juillet 2026
- Visite guidée Dinard pendant les années folles Dinard 8 juillet 2026
- Visite guidée Dinard et les femmes Dinard 9 juillet 2026