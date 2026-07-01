Initiation golf avec le CCAS Maison des jeunes le SPOT Dinard

mardi 7 juillet 2026 · Maison des jeunes le SPOT · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Initiation golf avec le CCAS

Maison des jeunes le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Animation organisée par le CCAS de Dinard.

Venez vous initier au golf à Lancieux.

A partir de 10 ans.

Rendez-vous au SPOT de Dinard.

Réservation obligatoire (8 places disponibles) auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard au 57 rue des Minées .

Maison des jeunes le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

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English :

L’événement Initiation golf avec le CCAS Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme