Séance bien-être Parc de Port Breton Dinard

Informations pratiques

Dinard

Séance bien-être

Parc de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Animation organisée par le CCAS de Dinard.

Séance d’entretien physique cardio/étirements

Prévoir la tenue adaptée + eau

Rendez-vous au parc de Port Breton.

Renseignements auprès du CCAS au 02 99 46 50 99 ou bien directement sur place au 57 rue des minées à Dinard. .

Parc de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

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English :

L’événement Séance bien-être Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme