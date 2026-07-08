Séance bien-être Parc des Tourelles Dinard
mercredi 22 juillet 2026 · Parc des Tourelles · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Séance bien-être
Parc des Tourelles 20 Avenue Édouard VII Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Animation organisée par le CCAS de Dinard.
Séance d’entretien physique cardio/étirements.
Prévoir la tenue adaptée + eau
Rendez-vous au parc des Tourelles.
Renseignements auprès du CCAS au 02 99 46 50 99 ou bien directement sur place au 57 rue des minées à Dinard. .
Parc des Tourelles 20 Avenue Édouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séance bien-être Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Visite guidée Saint-Enogat Terre d’artistes Office de Tourisme Dinard 8 juillet 2026
- Jardin partagé Rue des Glycines Dinard 8 juillet 2026
- Séance bien-être Parc de Port Breton Dinard 8 juillet 2026
- Animation plage de l’Ecluse Tournoi de Beach Volley Promenade des Alliés Dinard 8 juillet 2026
- Visite guidée Dinard pendant les années folles Dinard 8 juillet 2026