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AGENDA · Dinard

Séance bien-être Parc des Tourelles Dinard

mercredi 22 juillet 2026 · Parc des Tourelles · Dinard

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Parc des Tourelles
Adresse
20 Avenue Édouard VII
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Séance bien-être

Parc des Tourelles 20 Avenue Édouard VII Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Animation organisée par le CCAS de Dinard.

Séance d’entretien physique cardio/étirements.
Prévoir la tenue adaptée + eau

Rendez-vous au parc des Tourelles.

Renseignements auprès du CCAS au 02 99 46 50 99 ou bien directement sur place au 57 rue des minées à Dinard.   .

Parc des Tourelles 20 Avenue Édouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99 

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English :

L’événement Séance bien-être Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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