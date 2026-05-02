Dinard en Couleurs Promenade des Alliés Dinard

Dinard

Dinard en Couleurs

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le rendez-vous artistique incontournable de la côte d’Émeraude fait son grand retour à Dinard ! Le traditionnel concours de peinture Dinard en Couleurs se tiendra le dimanche 7 juin 2026, et promet une journée haute en couleurs sous le signe de la créativité, de la convivialité et du partage.

Concours de peinture destiné à tous, de tout âge, amateur ou confirmé, Dinard en Couleurs se déroule de la plage de l’écluse, quand la ville se pare de ses couleurs estivales. Tous les supports et toutes les techniques sont autorisés !

Dimanche 7 juin 2026 de 9 h à 17 h 30

Inscriptions sur place plage de l’Écluse

Gratuit .

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

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English :

L’événement Dinard en Couleurs Dinard a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme