Cave du Dragon Rouge, La Cave du Dragon Rouge, Dinard
Cave du Dragon Rouge, La Cave du Dragon Rouge, Dinard mardi 2 juin 2026.
Cave du Dragon Rouge 2 – 6 juin La Cave du Dragon Rouge Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Sur la Côte d’Émeraude à Dinard, La Cave du Dragon Rouge fait revivre une tradition bretonne ancestrale en produisant du Chouchenn, un hydromel artisanal élaboré avec patience, méthode et passion depuis 1960. La visite de la cave offre aux curieux une belle occasion de découvrir l’histoire de cette boisson millénaire, les étapes de fabrication du nectar breton et les secrets de l’affinage en barrique, avant de déguster les crus uniques du Dragon Rouge. C’est une immersion conviviale dans un terroir breton authentique et un art de vivre partagé.
La Cave du Dragon Rouge 1 rue des Frères Boussac 35800 Dinard Dinard 35800 Saint-Alexandre Ille-et-Vilaine Bretagne 06 23 67 50 58 http://www.dragonrouge.bzh https://www.facebook.com/lacavedudragonrouge/ [{« type »: « email », « value »: « lacavedudragonrouge@gmail.com »}] Contact : Stéphane Mordeles
Une immersion conviviale dans un terroir breton authentique et un art de vivre partagé.
DR
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