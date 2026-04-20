Médiathèque l’Ourse Les Six Femmes de ma Vie Médiathèque L’Ourse Dinard

Dinard

Médiathèque l’Ourse Les Six Femmes de ma Vie

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Rencontre dédicace

L’autrice Martina Craveia‑Schütz viendra évoquer les femmes qui ont marqué sa vie lors d’une rencontre avec le public autour de son ouvrage Les Six Femmes de ma Vie. Ce livre mêle mémoire intime et mémoire collective, en racontant six destins de travailleuses infatigables, portés par une gaieté combative et une détermination sans faille. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

Durée ~ 2h

Public adulte

Sur inscription, en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place !

En cas de désistement, merci de prévenir la médiathèque afin qu’une autre personne puisse en profiter

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation .

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

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English :

L’événement Médiathèque l’Ourse Les Six Femmes de ma Vie Dinard a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme