Événement Émeraude Cinéma They will kill you PA de l’Hérmitage Dinard

Dinard

Événement Émeraude Cinéma They will kill you

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 20:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Dans THEY WILL KILL YOU, de Kirill Sokolov, une jeune femme doit survivre toute une nuit au Virgil, le repaire mystérieux d’une secte démoniaque qui se révèle rapidement être un piège mortel. Les adeptes, eux, comptent bien faire de la malheureuse leur prochaine offrande… Une comédie d’horreur et d’action explosive.

Epouvante-horreur.

Interdit aux moins de 12 ans. .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

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English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma They will kill you Dinard a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme