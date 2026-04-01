Evénement La Villa Corail by DM Vue sur Mer Villa Corail Dinard
Evénement La Villa Corail by DM Vue sur Mer Villa Corail Dinard samedi 25 avril 2026.
Dinard
Evénement La Villa Corail by DM Vue sur Mer
Villa Corail 1 Place du Général de Gaulle Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La Villa Corail by DM organise un événement spécial, vue sur mer !
Au programme: DJ set, cocktails, braseros, tartinables, apéros.
Places limitées, réservation conseillée sur www.restaurant-didier-meril.com .
Villa Corail 1 Place du Général de Gaulle Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 95 74
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English :
L’événement Evénement La Villa Corail by DM Vue sur Mer Dinard a été mis à jour le 2026-04-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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