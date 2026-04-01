Evénement La Villa Corail by DM Vue sur Mer Villa Corail Dinard

Dinard

Evénement La Villa Corail by DM Vue sur Mer

Villa Corail 1 Place du Général de Gaulle Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Villa Corail by DM organise un événement spécial, vue sur mer !

Au programme: DJ set, cocktails, braseros, tartinables, apéros.

Places limitées, réservation conseillée sur www.restaurant-didier-meril.com .

Villa Corail 1 Place du Général de Gaulle Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 95 74

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English :

L’événement Evénement La Villa Corail by DM Vue sur Mer Dinard a été mis à jour le 2026-04-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme